Британская королева посмертно помиловала знаменитого ученого-дешифровальщика

Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала осужденного 60 лет назад за гомосексуализм британского математика Алана Тюринга, раскрывшего в годы Второй мировой войны загадку германских шифровальных машин серии Enigma, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Telegraph.

По оценкам историков, работа британских дешифровальщиков во главе с Тюрингом помогла приблизить окончание войны и сохранить множество человеческих жизней.

Судьба самого Тюринга после войны сложилась трагически – в 1952 году он был осужден за нетрадиционную сексуальную ориентацию, которая в Великобритании тогда была уголовно наказуема. К Тюрингу применили химическую кастрацию. Два года спустя 41-летний математик покончил с собой, так и не получив признания и вознаграждения за вклад в победу над Германией.

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Во вторник королева Великобритании воспользовалась королевской прерогативой помилования (Royal Prerogative of Mercy). Как отмечает издание, королевское помилование является крайне редким явлением в Великобритании. Обычно такое решение принимается, если человек был признан невиновным и поступило соответствующее прошение от члена его семьи. Как отметил представитель министерства юстиции, ни одно из этих требований не было выполнено, что отражает исключительный характер заслуг помилованного.

Королева приняла соответствующее решение по ходатайству министра юстиции Кирса Грейлинга, которому предшествовала очередная общественная кампания с требованием помилования, в которой участвовали многие видные ученые и общественные деятели, в том числе физик Стивен Хокинг. Предыдущие кампании не приводили к желаемому результату – в прошлом году, когда больше 21 тысячи человек подписали электронную петицию в пользу помилования Тюринга на сайте канцелярии британского премьера, парламент страны отказался помиловать осужденного.