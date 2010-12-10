Суд США посмертно помиловал Джима Моррисона

В четверг власти Флориды посмертно помиловали знаменитого музыканта Джима Моррисона, которому в 1969 году было предъявлено обвинение в непристойном поведении, сообщает Reuters.

Моррисон был приговорен к шести месяцам тюрьмы за инцидент во время концерта The Doors в марте 1969 года: находясь на сцене в нетрезвом состоянии, он частично оголился и употреблял непристойные выражения.

Суд не успел принять решение по его апелляции – Джим Моррисон умер в 1971 году в Париже в возрасте 27 лет.

Газета.ру