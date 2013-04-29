Больше всего украинских ученых выехали в США, Россию и Германию (статистика)
С 1996 по 2011 годы для проживания и работы за рубежом Украину покинули более 1,5 тыс. кандидатов (1290 человек) и докторов (332) наук.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, пишет Тиждень.ua.
|Год
|Количество ученых
|1996
|267
|1997
|180
|1998
|117
|1999
|136
|2000
|151
|2001
|162
|2002
|155
|2003
|92
|2004
|87
|2005
|53
|2006
|43
|2007
|52
|2008
|30
|2009
|31
|2010
|39
|2011
|53
Рекордным был 1996 год, когда за границу выехали 267 ученых. Многих ученых потеряла Украина в 1997 (180), 2000 (151), 2001 (162), в 2002 (155) годах. С 2003 года количество ученых-эмигрантов значительно сократилось.
Меньше всего украинских ученых выехали за границу в 2008-м - 30 и 2009-м - 31.
Чаще всего украинские ученые за это время выезжали в США - 420 человек (343 кандидата и 77 докторов наук).
На втором месте - Россия, куда за это время выехало 388 человек (292 кандидата и 96 докторов наук).
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"Гостеприимной" для украинских ученых оказалась и Германия, которую выбрали для эмиграции 251 ученый (208 кандидатов и 43 доктора наук).
Значительное количество научных эмигрантов осели в Израиле (117), Канаде (109) и Польше (52).
Как сообщалось, за годы Независимости количество украинских ученых сократилось втрое.