Больше всего украинских ученых выехали в США, Россию и Германию (статистика)

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, пишет Тиждень.ua.

Год Количество ученых 1996 267 1997 180 1998 117 1999 136 2000 151 2001 162 2002 155 2003 92 2004 87 2005 53 2006 43 2007 52 2008 30 2009 31 2010 39 2011 53

Рекордным был 1996 год, когда за границу выехали 267 ученых. Многих ученых потеряла Украина в 1997 (180), 2000 (151), 2001 (162), в 2002 (155) годах. С 2003 года количество ученых-эмигрантов значительно сократилось.

Меньше всего украинских ученых выехали за границу в 2008-м - 30 и 2009-м - 31.

Чаще всего украинские ученые за это время выезжали в США - 420 человек (343 кандидата и 77 докторов наук).

На втором месте - Россия, куда за это время выехало 388 человек (292 кандидата и 96 докторов наук).

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"Гостеприимной" для украинских ученых оказалась и Германия, которую выбрали для эмиграции 251 ученый (208 кандидатов и 43 доктора наук).

Значительное количество научных эмигрантов осели в Израиле (117), Канаде (109) и Польше (52).

Как сообщалось, за годы Независимости количество украинских ученых сократилось втрое.