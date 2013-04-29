Больше всего украинских ученых выехали в США, Россию и Германию (статистика)

10:12, 29 апреля 2013
Общество
2152 0

С 1996 по 2011 годы для проживания и работы за рубежом Украину покинули более 1,5 тыс. кандидатов (1290 человек) и докторов (332) наук.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, пишет Тиждень.ua.

Год  Количество ученых
1996  267
1997 180
1998 117
1999 136
2000 151
2001  162
2002 155
2003  92
2004  87
2005 53
2006  43
2007  52
2008  30
2009 31
2010  39
2011  53

Рекордным был 1996 год, когда за границу выехали 267 ученых. Многих ученых потеряла Украина в 1997 (180), 2000 (151), 2001 (162), в 2002 (155) годах. С 2003 года количество ученых-эмигрантов значительно сократилось.

Меньше всего украинских ученых выехали за границу в 2008-м - 30 и 2009-м - 31.

Чаще всего украинские ученые за это время выезжали в США - 420 человек (343 кандидата и 77 докторов наук).

На втором месте - Россия, куда за это время выехало 388 человек (292 кандидата и 96 докторов наук).

По теме: Количество украинских ученых, эмигрировавших за границу, за год выросло втрое

"Гостеприимной" для украинских ученых оказалась и Германия, которую выбрали для эмиграции 251 ученый (208 кандидатов и 43 доктора наук).

Значительное количество научных эмигрантов осели в Израиле (117), Канаде (109) и Польше (52).

Как сообщалось, за годы Независимости количество украинских ученых сократилось втрое.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter