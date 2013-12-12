ЕС хочет обсудить с Лавровым ситуацию в Украине - глава МИД Литвы

"Что касается давления других стран, о котором мы не раз говорили, это наш долг говорить открыто, и мы поднимем этот вопрос. Я думаю, что ближайшая возможность обсудить этот вопрос будет в понедельник на неформальной встрече с главой МИД РФ (Лавровым)", - сказал Линкявичюс на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

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Лавров встретится с министрами иностранных дел стран ЕС 16 декабря в Брюсселе, сообщает РИА Новости.