ЕС хочет обсудить с Лавровым ситуацию в Украине - глава МИД Литвы

20:29, 12 декабря 2013
Мир
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ЕС хочет обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Украине, где не прекращаются акции сторонников евроинтеграции, сообщил в четверг глава МИД председательствующей в Совете ЕС Литвы Линас Линкявичюс.

Лінас Лінкявічюс / Фото: 15min.lt

"Что касается давления других стран, о котором мы не раз говорили, это наш долг говорить открыто, и мы поднимем этот вопрос. Я думаю, что ближайшая возможность обсудить этот вопрос будет в понедельник на неформальной встрече с главой МИД РФ (Лавровым)", - сказал Линкявичюс на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

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Лавров встретится с министрами иностранных дел стран ЕС 16 декабря в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

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