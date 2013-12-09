Литва призвала украинскую власть не применять силу против Майдана

16:03, 09 декабря 2013
Политика
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Министр иностранных дел председательствующей в Европейском Союзе Литвы Линас Линкявичус призвал специальные подразделения Украины не применять силу против Евромайдана и предупредил, что любое применение силы может "сжечь мосты" к диалогу власти и оппозиции.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус / Фото: nn.by

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальном заявлении главы литовской дипломатии.

"Ситуация в Украине развивается очень стремительно и все больше тревожит. Мы видим, что спецподразделения стянуты в центр Киева ,и слышим сообщения о решениях, которые, возможно, приняты относительно применения силы. Если эти сообщения имеют основания, это должно прекратиться", - говорится в заявлении Линкявичуса.

"Мы также слышим, что Президент готов вести диалог с тремя бывшими главами государства и представителями оппозиции. Мы надеемся, что такое намерение искреннее и содержательное и приведет к уменьшению напряжения и к воплощению в жизнь стремлений граждан. Применение силы сожжет мосты для диалога с нынешним правительством и для возобновления доверия, которое в сейчас очень нужно во время теперешних событий", прибавил Линкявичус.

"Я абсолютно убежден, что Европейский Союз полностью готов со своей стороны способствовать диалогу с Украиной. Мы призываем украинское правительство не применять силу, избегать любых провокаций против мирных демонстрантов и сохранить возможность для диалога, который приведет к более тесным связям с Европейским Союзом, чего хочет большинство граждан Украины", - говорится в заявлении главы МИД Литвы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, пресс-служба главы государства сообщила, что Президент Виктор Янукович поддержал инициативу начать общенациональный круглый стол, чтобы найти компромисс в решении ситуации.

В частности, бывший Президент Украины Леонид Кравчук обратился к Януковичу с предложением начать общенациональный круглый стол, чтобы найти компромисс в решении возникшей ситуации, и пригласить к участию в нем представителей и власти, и оппозиции. «Янукович поддержал эту инициативу. По его убеждению, такой круглый стол может стать площадкой для понимания», - сообщает пресс-служба. На завтра, по предложению Кравчука, запланирована встреча четырех президентов для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед страной.

В то же время сегодня к центру Киева стягиваются силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся отбивать штурм.

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