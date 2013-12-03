МИДы Литвы и Швеции вызвали "на ковер" украинских послов из-за силового разгона Майдана

Посол Украины в Литве Валерий Жовтенко в понедельник был вызван в МИД председательствующей в Евросоюзе балтийской республики в связи с применением силы против демонстрантов в Киеве, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь литовского внешнеполитического ведомства Раса Якилайтене.

«Состоялся разговор. Министерство выразило обеспокоенность в связи с разгоном на площади Независимости Киева мирных демонстрантов с применением физической силы в ночь с пятницы на субботу и подчеркнул необходимость расследовать инцидент и наказать виновных», – сказала Якилайтене.

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Посол информировал, что руководство Украины осудило жестокость милиции в отношении мирных демонстрантов и подчеркнул, что выбор Украины – интеграция с Европой – остается стратегической целью государственной внешней политики. Жовтенко заверил, что руководство Украины примет все возможные меры, чтобы избежать каких-либо гражданских конфликтов.

В понедельник президент Литвы Даля Грибаускайте осудила применение силы против демонстрантов в Киеве и призвала стороны к мирному диалогу.

Министерство иностранных дел Швеции также вызвало посла Украины через силовой разгон митингующих за евроинтеграцию.

В частности, соответствующую запись об этом сделал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

«Мы вызвали посла Украины в Министерство выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с применением насилия против мирных демонстрантов», - написал Бильдт.