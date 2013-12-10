Путин заявил, что Россия будет продолжать укреплять армию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Россия последовательно выступает за решение всех международных и региональных проблем исключительно мирными, дипломатическими средствами. Но надо прямо сказать, что фактор военного сдерживания по-прежнему играет весьма весомую роль», - сказал Путин.

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По его словам, непросто складывается ситуация в некоторых регионах мира. Продолжается вооружённое противостояние в некоторых странах Ближнего Востока. В предстоящем 2014 году вывод международных сил из Афганистана может не только осложнить положение дел в этой стране, но и создать значительное поле нестабильности в соседних государствах Центральной Азии, что непосредственно затрагивает национальные интересы РФ.

Он подчеркнул, что большинство ведущих стран активно модернизируют свои военные арсеналы, вкладывают огромные средства в разработки перспективных систем вооружений, построенных в том числе на технологиях нового поколения, на новых принципах. Не прекращаются попытки нарушить, размыть стратегический баланс, прежде всего они связаны, конечно, с планами строительства противоракетной обороны США, в том числе и в европейском сегменте, отметил он.

Также Путин сообщил, что по итогам вторых командно-штабных учений по применению стратегических ядерных сил можно говорить о надёжности ядерного щита России.

При этом он напомнил, что возобновлено постоянное присутствие ВМФ в акватории Средиземного моря. За год интенсивность походов всех четырёх флотов РФ в Мировом океане выросла почти в 3 раза, увеличилось и число регулярных полётов дальней авиации.

Путин сообщил, что в 2014 году в Вооружённые Силы должны поступить более 40 самых современных межконтинентальных баллистических ракет, более 210 самолётов и вертолётов, свыше 200 единиц бронетехники. На боевую вахту заступят атомные ракетоносцы «Александр Невский» и «Владимир Мономах», а состав орбитальной группировки пополнится 6 новыми спутниками.

По его словам, особое внимание будет уделено развёртыванию инфраструктуры и воинских частей на арктическом направлении.