Иран отказывается выполнять требования Запада по обогащенному урану

«Мы будем вести переговоры по объёмам, уровню и методам обогащения урана, но вывоз материала является красной чертой для Ирана», - цитирует слова политика Russia Today со ссылкой на AFP.

О том, что страна не прекратит обогащение урана, Арагчи заявлял ещё в сентябре.

Президент страны Хасан Роухани, в свою очередь, уверяет, что власти Ирана намерены урегулировать ядерную проблему «в возможно кратчайшие сроки». При этом, он подчеркнул неотъемлемое право государства на мирный атом в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам Роухани, тот факт, что иранский народ может обладать ядерными технологиями, «не подлежит обсуждению».

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По данным обнародованного в конце августа доклада МАГАТЭ, запасы урана, обогащенного до 20%, возросли в стране до 372,5 кг по сравнению с 324 кг, о которых сообщалось весной. Очередной раунд переговоров международных посредников в лице России, США, Великобритании, Франции, Китая и Германии с Ираном состоится в Женеве 15-16 октября.

Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что встреча Ирана и «шестёрки» может ускорить решение вопросов по ядерной программе.

Предыдущие предложения Запада предусматривали остановку обогащения урана, который, по заявлению Тегерана, необходим для исследовательских целей. США, ряд других западных стран и Израиль, подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие под прикрытием программы мирного атома. Тегеран отрицает данные обвинения.

США ввели в отношении Ирана санкции по линии ООН, а также двусторонние санкции, которые уже нанесли существенный ущерб экономике страны.