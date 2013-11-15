Саакашвили выдвинул условия участия в инаугурации нового президента

"Если завтра (в субботу) до конца дня новая власть объявит, что прекратит практику помещения в предварительное заключение наших политических лидеров (партии "Единое национальное движение"), которые находятся в тюрьме, и что дворец сохранит свой статус и останется президентским дворцом, тогда президент обязательно будет присутствовать на инаугурации. Это не каприз, это условия для того, чтоб страна не двигалась назад", - сообщил глава администрации Саакашвили Андро Барнов, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее он говорил, что Саакашвили может пойти на инаугурацию, "если будет уверен, что независимость страны в будущем укрепится".

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Члены пропрезидентской партии "ЕНД" уже заявили, что не пойдут на инаугурацию Маргвелашвили. Вскоре после победы на выборах Маргвелашвили выступил с инициативой передать президентскую резиденцию грузино-американскому университету, а сам пока будет работать в канцелярии правительства.

После прихода к власти в Грузии по итогам парламентских выборов 1 октября 2012 года ранее оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" ряд бывших чиновников - представителей президентской партии "Единое национальное движение" - были привлечены к уголовной ответственности. "ЕНД", бывшее правящей партией со времен "революции роз" в 2003 году и теперь перешедшее в оппозицию, неоднократно обвиняло новые власти в политическом преследовании. "Грузинская мечта" все эти обвинения категорически отрицает, заявляя, что "в стране идет восстановление справедливости".

В пятницу СМИ распространили информацию о том, что Саакашвили не пойдет на инаугурацию Маргвелашвили, представителя коалиции "Грузинская мечта", который одержал победу на президентских выборах 27 октября. Срок президентских полномочий Саакашвили истекает 17 ноября, одновременно с инаугурацией нового президента.