Новый Президент Грузии отказался от дорогой инаугурации и дворца

Об этом сам Маргвелашвили заявил сегодня журналистам.

Говоря о расходах на инаугурацию, запланированной на 17 ноября в Тбилиси, Георгий Маргвелашвили отметил, что они должны исходить из размера госбюджета Грузии, передает ИА «Новости-Грузия».

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"Расходы должны соответствовать бюджету страны. К сожалению, бюджет Грузии не дает возможность жить в фешенебельных дворцах или устраивать фешенебельные инаугурации", - подчеркнул он.

Ранее представители правительства неоднократно заявляли, что инаугурация нового президента Грузии будет академичной, с минимальными затратами, красивой и скромной.

Кроме того, сегодня глава президентской резиденции в Тбилиси Тамара Саникидзе заявила, что резиденция будет передана Министерству образования и науки Грузии.

Маргвелашвили неоднократно заявлял, что не намерен работать в резиденции, построенной для предыдущего Президента Михаила Саакашвили. Он выступил с инициативой передать комплекс грузино-американскому университету.