Политические преследования в Грузии исключены - спикер парламента

Об этом заявил сегодня председатель парламента Грузии Давид Усупашвили по итогам переговоров со спикером парламента Литвы Лоретой Граужинене в Вильнюсе, передает ИТАР-ТАСС.

"Конституция и закон в Грузии будут соблюдены в отношении всех, - сказал Усупашвили в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слухи о дальнейшей судьбе Михаила Саакашвили. - Преследования по политическому признаку исключены сейчас и исключены в будущем".

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Генпрокурор Грузии Арчил Кбилашвили 1 ноября заявил, что "необходимости допросить Михаила Саакашвили на данном этапе нет". Ранее он информировал, что следственные органы "выявляют информированность Саакашвили по нескольким дел, по которым ведется расследование".

По сообщениям местных СМИ, Саакашвили после истечения срока президентских полномочий (после 17 ноября) могут допросить в отношении разгона властями мирных митингов оппозиции 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011 года, силового захвата 7 ноября 2007 года телекомпании "Имеди", а также об обстоятельствах смерти в феврале 2005 года тогдашнего премьер-министра страны Зураба Жвания.