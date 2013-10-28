Сильнейший за последние 20 лет ураган надвигается на Великобританию

Уже отменены скоростные поезда из Лондона в аэропорт Gatwick. Также ураган может вызвать перебои в работе аэропорта Heathrow. По данным Sky News, в связи с угрозой шквальных ветров отменены 130 рейсов, передает Russia Today.

Метеорологи нарекли ураган Saint Jude (Святой Иуда), так как на 28 октября приходится день памяти этого апостола в Католической церкви.

Как сообщили в метеорологическом бюро страны, ураган формируется в непосредственной близости от Соединённого Королевства, а не в центральной части Атлантического океана. Из-за этого он не ослабнет над Атлантикой, как это бывает обычно, а обрушится на территорию Великобритании со всей мощью. По данным специалистов, урагана подобной силы не было более 20 лет.

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Эксперты предупреждают, что возможны обширные подтопления, падение деревьев, а также нарушения движения транспорта и перебои в энергоснабжении. Сейчас специальные бригады укрепляют набережные и проверяют дренажные системы. Возле побережья Уэльса сегодня также ожидаются 9-метровые волны.

В приморских городах графства Корнуолл возводятся защитные укрепления из мешков с песком, вдоль скоростных автомагистралей и железных дорог валят деревья, чтобы под натиском ветра они не упали на пути и не вызвали аварии. Сообщается, что 21 тыс. домов на юго-западе Англии из-за повреждения линий электропередач остались без света.

Между тем, The Irish Times передаёт о первой возможной жертве: 14-летнего подростка в местечке Ньюхевен в Восточном Суссексе унесло в море, когда он купался. Спасательным службам так и не удалось его найти. При этом, официально смерть мальчика пока не подтверждена.

Удара стихии также ожидают в Бельгии, Франции и Голландии. Согласно прогнозам, порывы ветра там могут достигать 140 км/ч. В аэропорту Амстердама уже отменено более 40 рейсов.