На Европу из Атлантики надвигается мощный ураган

Первый удар стихии придется на юго-запад Англии и Уэльса, а потом буря распространится почти на всю территорию Британских островов.

В Англии прекращена работа паромов. Власти рекомендуют не пользоваться автомобилями.

Власти западных районов Англии и Уэльса в авральном режиме готовятся к удару стихии. В приморских городах графства Корнуолл возводятся защитные укрепления из мешков с песком, вдоль железных дорог и скоростных автомагистралей валят деревья, чтобы избежать их падения под натиском ветра на пути и аварий. С юго-запада Англии поступили сообщения об отключении электричества в ряде поселков.

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Лондонский аэропорт Хитроу предупредил о возможных сбоях в его работе в связи с ударом стихии.

"Мы не исключаем задержек с вылетами самолетов в связи с угрозой шквальных ветров", - сообщил официальный представитель Хитроу.

Британские метеорологи уже в течение нескольких дней с беспокойством следят за создавшейся в Атлантическом океане обширной зоной низкого давления, которая движется к Соединенному королевству.

"Ураган формируется в непосредственной близости от Соединенного Королевства, а не как обычно, в центральной части Атлантического океана, - уточнили в Метеорологическом бюро страны. - Он не ослабнет над океаном и обрушится на королевство всей мощью".

Из-за урагана во Франции объявлен оранжевый уровень угрозы. Непогода разыграется на севере страны и, возможно, затронет и центр Франции. На побережье порывы ветра могут достигать 140 километров в час.

Власти сообщили жителям о риске падения деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и обвале черепицы. В прибрежных городах следует быть осторожнее - прохожих может смыть в море волнами.

В Нидерландах из-за угрозы надвигающегося урагана амстердамский аэропорт Схипхол отменил 42 авиарейса. Об этом сообщила пресс-служба "воздушной гавани".

Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о вылетах прежде, чем отправиться в Схипхол. Согласно прогнозу национального метеорологического бюро, основной удар стихии придется на утро понедельника. В северных и западных провинциях Нидерландов объявлен оранжевый уровень тревоги (последний перед наивысшим красным), скорость ветра там может достигать 120 км в час . В прибрежных районах не исключаются порывы до 140 км в час.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными на дорогах, так как под натиском ветра возможно падение деревьев и дорожных знаков.

По материалам ИТАР-ТАСС.