Янукович требует отменить ночные поезда

Президент Украины Виктор Янукович хочет до 2016 года отменить ночные поезда на рейсах внутри Украины, рассказал вице-премьер Борис Колесников: "Задача стоит: в 2016 году в Украине не должно остаться так называемых ночных поездов, с вот этими наволочками и всем остальным, кроме поездов, идущих транзитом", - цитирует сайт LB.ua.

Вице-премьер уточнил, что поставленная Януковичем задача заключается в том, чтобы можно было попасть в любой конец Украины за время от 4 до 6 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в ходе круглого стола по туризму вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Вы знаете, мы купили 10 скоростных поездов «Хюндай». Мы также готовы рассмотреть покупку еще 25-30 поездов. Я хочу сказать, что в 2016 г. в Украине не должно остаться ночных поездов, кроме тех, которые идут через Украину транзитом», - сказал он.

Как уточнил он в комментарии УНИАН после заседания, планируется закупить скоростные поезда именно производства «Хюндай», при этом речь идет о локализации их производства в Украине.

«Мы надеемся на «Хюндай», и мы ведем переговоры по локализации производства «Хюндай» в Украине», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, «Хюндай» может произвести в Украине поезда дешевле, чем в Южной Корее.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. Южная железная дорога подписала контракт с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения.

В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.