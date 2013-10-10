Боевики назвали похищение ливийского премьера местью США

Ответственность за похищение премьер-министра Ливии Али Зейдана, совершенное рано утром в четверг, взяла на себя группировка бывших боевиков «Командный пункт ливийских революционеров», сообщает «Аль-Джазира».

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По словам похитителей, акция стала местью за предполагаемую причастность властей страны к операции спецназа США в Триполи по захвату члена «Аль-Каеды» Анаса аль-Либи, сообщает Lenta.ru.

Как утверждает телеканал, группировка связана с министерствами обороны и внутренних дел Ливии. О том, что бывшие боевики подчиняются МВД, пишет и Bloomberg. По сведениям агентства, революционеров привлекли к работе на государственное ведомство с тем, чтобы ограничить их влияние в стране.