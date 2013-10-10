В Ливии вслед за премьером-министром исчез глава минфина
08:46, 10 октября 2013Мир
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Министр финансов Ливии Абдель Карим эль-Киляни задержан и вывезен в неизвестном направлении, сообщили в четверг спутниковому телеканалу Sky News Arabia источники в Триполи.
По имеющейся информации, МВД Ливии при поддержке военных революционных организаций проводит спецоперацию в связи с информацией о причастности некоторых крупных политиков к преступлениям, связанным с госбезопасностью и коррупцией. Никаких подробностей о задержании эль-Киляни пока не поступало.
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Ранее в СМИ появилась информация о задержании в Ливии премьер-министра страны Али Зейдана по распоряжению прокуратуры, сообщает РИА Новости.
В то же время, другие источники сообщают, что задержания ливийских политиков могут означать передел власти в Ливии между группировками бывших революционеров.
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