В Ливии вслед за премьером-министром исчез глава минфина

По имеющейся информации, МВД Ливии при поддержке военных революционных организаций проводит спецоперацию в связи с информацией о причастности некоторых крупных политиков к преступлениям, связанным с госбезопасностью и коррупцией. Никаких подробностей о задержании эль-Киляни пока не поступало.

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Ранее в СМИ появилась информация о задержании в Ливии премьер-министра страны Али Зейдана по распоряжению прокуратуры, сообщает РИА Новости.

В то же время, другие источники сообщают, что задержания ливийских политиков могут означать передел власти в Ливии между группировками бывших революционеров.