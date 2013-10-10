В Ливии похитили премьер-министра - СМИ

Премьер-министр Ливии Али Зейдан похищен группой вооруженных людей, сообщает Reuters в четверг, 10 октября, со ссылкой на два арабских спутниковых телеканала.

Официальные представители правительства Ливии факт похищения Али Зейдана подтвердили, не став сообщать никаких подробностей произошедшего. По данным телеканалов Sky News Arabia и «Аль-Арабия», группа боевиков захватила Али Зейдана в одном из отелей в Триполи и увезла в неизвестном направлении, сообщает Lenta.ru. Читайте также: Российское посольство в Ливии подверглось нападению Али Зейдан занимает пост премьер-министра Ливии с октября 2012 года.

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