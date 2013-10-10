В Ливии похитили премьер-министра - СМИ
07:26, 10 октября 2013Мир
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Премьер-министр Ливии Али Зейдан похищен группой вооруженных людей, сообщает Reuters в четверг, 10 октября, со ссылкой на два арабских спутниковых телеканала.
Боевики похитили Али Зейдана
Официальные представители правительства Ливии факт похищения Али Зейдана подтвердили, не став сообщать никаких подробностей произошедшего.
По данным телеканалов Sky News Arabia и «Аль-Арабия», группа боевиков захватила Али Зейдана в одном из отелей в Триполи и увезла в неизвестном направлении, сообщает Lenta.ru.
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Али Зейдан занимает пост премьер-министра Ливии с октября 2012 года.
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