Заявление МИД РФ об антироссийских проявлениях в Украине

В России глубоко обеспокоены усилением откровенно националистических, антироссийских и русофобских настроений и проявлений на Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Обращает на себя внимание, что радикальные националистические силы в стране чувствуют себя не только вольготно и безнаказанно, но все более активизируют свои провокационные действия. Так, в конце ноября в Запорожье на официальном открытии памятника жертвам голода в СССР 1932–1933 годов в присутствии и при трусливом молчании представителей властных структур Украины руководитель Конгресса украинских националистов некто Тымчина опустился до кощунственных русофобских и антисемитских высказываний», - утверждается в заявлении российского МИД.

Помимо этого во внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение “непрекращающимися актами вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям в западных областях Украины – в Червонограде, Дрогобыче, Львове, Ивано-Франковске, других городах». А также реабилитацией ОУН–УПА, «хотя хорошо известно, что бандитские формирования УПА принимали участие в карательных акциях нацистов. На их совести сотни тысяч казненных граждан – украинцев, русских, евреев, представителей других национальностей». А также переименованием улиц: «улица Лермонтова во Львове переименована в улицу Дудаева, а улице Пушкина присвоено имя генерала Чупринка, который более известен как фашистский прихвостень Р.Шухевич».

У авторов заявления «складывается впечатление, что определенные политические силы на Украине намеренно поощряют подобного рода действия и тем самым сознательно идут на обострение российско-украинских отношений, нанося серьезный ущерб чувствам добрососедства и доверия, которые наши братские народы традиционно питают друг к другу». В связи с чем российская сторона «рассчитывает, что не только власти, но и интеллигенция Украины, ветераны и молодежь скажут свое веское слово».