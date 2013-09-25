Главное за день: обзор топ-новостей

Янукович назвал давление Кремля главной проблемой в отношениях Киева и Москвы

«Главной проблемой в отношениях Украины с Россией всегда было использование Россией энергоносителей для давления на Украину», - сказал Президент в интервью агентству Bloomberg в Нью Йорке. По словам Януковича, «мы слышим эти угрозы и даже унижение со стороны средств массовой информации». «Это не способствует нашим отношениям и не представляет Россию в хорошем свете», - прибавил Президент Украины.

Кроме этого, Виктор Янукович сегодня отметил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о кредите в 14,3 млрд долларов.

Также Президент уточнил, что вопрос бывшего премьер - министра Украины Юлии Тимошенко будет решаться после отчета миссии Кокса - Квасьневского 21 октября.

Отопительный сезон в Украине может начаться раньше из-за похолодания

В тех регионах, где среднесуточная температура воздуха на протяжении трех дней продержится на уровне 8°С, отопительный сезон может начаться раньше.Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на выездной коллегии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Ивано-Франковске.

В Украине хотят сократить срок выплаты пособий безработным до 4 месяцев

Государственная служба занятости планирует сократить максимальный срок пребывания безработных на учете до четырех месяцев с нынешних шести месяцев и более. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщила глава Госслужбы занятости Марина Лазебная.

Азаров предлагает Медведеву предметно рассмотреть вопросы, которые беспокоят Россию

Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву перейти к предметному обсуждению торговых вопросов, которые вызывают обеспокоенность у Российской Федерации в связи с подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Также Николай Азаров отметил, что Украина может подписать около 70 соглашений Таможенного союза. «Мы собираемся активно принимать участие в работе, в частности, мы готовы рассмотреть и присоединиться почти к 70 соглашениям, которые действуют в Таможенном союзе», - сказал он.

К тому же, премьер-министр Украины обратил внимание своего российского коллеги Дмитрия Медведева на то, что все проблемные вопросы, которые возникают во взаимной торговле, можно разрешить, используя условия ВТО.

Эксперты ООН по химическому оружию вернулись в Дамаск

Группа экспертов ООН по химическому оружию в среду вернулась в Дамаск, сообщает агентство «Франс Пресс». Группа во главе со шведским профессором Оке Селстромом находилась в Сирии во второй половине августа, чтобы расследовать заявления о применении химоружия в провинциях Алеппо и Идлиб.

В Москве дожди побили рекорд столетней давности

Около 181 миллиметра осадков выпало в Москве за сентябрь, что побило рекорд 1885 года, сообщила специалист центра погоды "Фобос".

"Рекорд, безусловно, побит. В 1885 году был установлен рекорд — 171 миллиметр осадков. У нас, по данным на вчерашний день, выпал 181 миллиметр осадков", — сказала специалист.

Украинские банки обязали выплачивать депозиты покойникам

Украинские банки обязали платить проценты по депозитам не только при жизни, но и после смерти вкладчиков. Об этом говорится в постановлении Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда.

Суд по делу Costa Concordia дал добро на допэкспертизу судна

Суд по делу о крушении судна Costa Concordia принял решение о проведении новой экспертизы. Таким образом, была удовлетворена просьба стороны защиты – адвокатов обвиняемого капитана корабля Франческо Скеттино. Экспертиза механизмов судна будет проведена, когда обломки корабля надежно зафиксируют.