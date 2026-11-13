Превратилась в город-призрак: появились кадры из оккупированной Голой Пристани

В настоящее время в самой Голой Пристани проживает 1600 человек, в том числе 45 детей.

Временно оккупированная Голая Пристань Херсонской области превратилась в город-призрак с пустыми домами, разгромленными магазинами и безлюдными улицами.

Об этом сообщила Голопристанская городская военная администрация (ГВА) в Facebook. На опубликованных кадрах видны последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС и пребывания оккупантов в городе. На улицах Санаторной, Радостной, "200 лет" и Тараса Шевченко почти нет людей, а большинство домов повреждены или разрушены.

Голопристанская МВА сообщила, что до февраля 2022 года на территории общины проживали 34,4 тыс. человек, а сейчас – около 6 тыс. человек, из которых в самой Голой Пристани – 1600 жителей, в том числе 45 детей.

Голая Пристань и подрыв Каховской ГЭС

Самую страшную катастрофу город пережил 6 июня 2023 года, когда россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Тогда город почти полностью ушел под воду – уровень затопления достигал 4 м.

Оккупанты тогда оставили украинцев умирать на крышах домов и блокировали доступ украинских волонтеров к затопленным домам.

Точное число погибших до сих пор неизвестно, поскольку тела многих людей так и остались под завалами размытых водой домов.

Как оккупировали Голую Пристань

Российские войска захватили территорию общины в конце февраля 2022 года, наступая из аннексированного Крыма. Местное население оказывало сопротивление захватчикам и постоянно выходило на митинги с украинскими флагами.

Из-за открытой проукраинской позиции 28 марта 2022 года россияне похитили мэра Голой Пристани Александра Бабича. Он до сих пор находится в российском плену.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, что привело к затоплению почти всех населенных пунктов Херсонской области, в том числе на оккупированной территории.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что фактически подтоплено 29 населенных пунктов, из них 19 – на подконтрольной Украине территории, а 10 – под временной оккупацией.

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