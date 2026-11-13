Биткоин обвалился до минимума с лета: сколько стоит криптовалюта

Обвал произошел на фоне опасений по поводу инфляции в США и повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

В пятницу, 13 ноября, биткоин впервые с августа опустился ниже 70 000 долларов. За два дня его стоимость снизилась на 9% на фоне опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок, которые оказывают давление на рынок криптовалют, пишет Bloomberg.

Самая популярная криптовалюта подешевела на 5,4% – до 67 628 долларов. Это самый низкий уровень с 19 августа. Падение дополнило снижение на 3,8%, зафиксированное 12 ноября. Впоследствии биткоин частично отыграл потери и по состоянию на 9:30 по киевскому времени торговался вблизи отметки 69 000 долларов.

По данным CoinGlass, за 24 часа было ликвидировано около 1,5 млрд долларов ставок на рост криптовалют. Принудительная продажа активов трейдерами, торговавшими с использованием заемных средств, усилила падение рынка.

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Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, подешевела на 6%, вновь опустившись ниже отметки в 2 000 долларов.

Падение биткоина отражает совокупное влияние нескольких макроэкономических факторов, которые в последние недели оказывают давление на рынок криптовалют. Высокие цены на нефть и устойчивая инфляция в США усилили ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Базовый индекс потребительских цен в США (без учета продуктов питания и энергоносителей) вырос в октябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы аналитиков уже третий месяц подряд. Общий уровень цен повысился на 0,4% из-за подорожания товаров и услуг первой необходимости.

"Если Федеральная резервная система повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов вместо ожидаемых 25, биткоин и другие криптовалюты могут продолжить падение", – отметил операционный директор криптовалютной биржи BTSE Джефф Мэй.

Кроме того, ожидаемое возвращение демократов к контролю над обеими палатами Конгресса США в следующем году усилило опасения относительно ужесточения регуляторного надзора за криптовалютной индустрией. Дополнительное давление на рисковые активы также оказывают высокие показатели инфляции и изменения в руководстве Nvidia.

Крупные игроки выводят свои деньги с рынка последние две недели. С 30 октября чистый отток средств из спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина, зарегистрированных в США, превысил 2,5 млрд долларов.

Что касается Украины, то по состоянию на 13:55 курс биткоина к гривне составляет 3 155 574,62 гривни.

Рынок криптовалют – последние новости

Биткоин подешевел на фоне новостей об отставке Дженсена Хуанга с поста главы Nvidia, который он занимал в течение 33 лет. Причиной решения стали сообщения о двух внебрачных связях Хуанга. Одной из вероятных партнерок бизнесмена была женщина, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

При этом в октябре криптовалютный рынок обвалился после крупнейшей кражи в истории киберпреступности. После взлома криптобиржи Binance злоумышленники вывели цифровые активы на сумму около 6,3 млрд долларов.

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