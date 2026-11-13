Google наконец исправила то, что годами раздражало владельцев Android-смартфонов

Теперь после сохранения правок в "Google Фото" результат сохраняется не как копия, а заменяет собой исходный файл.

Google изменила принцип сохранения отредактированных фотографий в приложении Google Photos на Android. Теперь пользователям больше не придется сталкиваться с появлением нескольких копий одного и того же снимка после обработки, пишет Android Police.

Раньше сложные правки вроде "Волшебного ластика" и "Устранения размытия", а также редактирование фото в форматах UltraHDR приводило к созданию отдельной копии фото. Из-за этого в библиотеке копились разные версии одного и того же кадра.

Особенно неудобной эта особенность была при экспериментах с обработкой. Например, если пользователь несколько раз менял яркость, удалял лишние объекты или применял разные эффекты, каждый результат мог сохраняться отдельным файлом. Ненужные версии приходилось удалять вручную.

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Теперь Google решила изменить этот подход. На гаджетах под управлением Android 11 и новее Google Photos будет применять изменения непосредственно к исходному изображению, не создавая дубликат. При этом пользователи не потеряют возможность вернуться к изначальному варианту снимка. Приложение сохраняет историю изменений, поэтому фотографию можно снова открыть в редакторе, скорректировать предыдущие настройки или отменить внесенные изменения.

Важно, что Google не отказывается от возможности хранить оригинальную и обработанную версии фотографии одновременно. Для этого в приложении останется функция "Сохранить копию" (Save as a copy). Она позволит отдельно сохранить результат редактирования, если пользователь захочет оставить оба варианта.

Нововведение особенно актуально на фоне того, что Google продолжает расширять возможности редактирования снимков с помощью ИИ. В приложении появляется все больше инструментов обработки, поэтому упрощение процесса сохранения должно сделать работу с фотографиями удобнее.

Изменение распространяется на устройства с Android 11 и новее, то есть затронет большинство пользователей Google Фото. Обновление появляется постепенно, поэтому новая функция может стать доступна не сразу. К слову, в приложении "Фото" от Apple такое неразрушающее редактирование с возможностью сбросить правки есть давно.

В конце сентября Google выпустила большое обновление для "Google Фото", добавив цифровой гардероб с виртуальной примеркой, умные ретро-фильтры и специальный инструмент для скрытия личной информации.

УНИАН писал, что пользователи переходят на новый навигатор вместо Google Maps. Приложение доступно для Android и iOS, распространяется бесплатно и поддерживает офлайн-карты.

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