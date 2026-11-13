В Ираке нашли вавилонский мост возрастом 3800 лет: что о нем известно

Особое значение имеет кирпич с именем царя Син-иддинама, который правил Ларсой в 1849–1843 годах до нашей эры.

В древнем городе Ларса на юге Ирака археологи обнаружили остатки моста, построенного около 3800 лет назад. Сооружение пересекало крупный канал и, вероятно, было важной частью транспортной инфраструктуры города.

Как пишет Arkeonews, объект получил обозначение B69. По предварительным данным, сооружение возводили в несколько этапов, постепенно обновляя его конструкции из обожженного кирпича.

Особое значение имеет кирпич с именем царя Син-иддинама, который правил Ларсой в 1849–1843 годах до нашей эры. Артефакт нашли в верхней части восточной опоры моста. Он позволяет связать один из этапов строительства или реконструкции сооружения с периодом правления этого монарха.

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Какую роль мост играл в жизни древнего города

Большой канал, через который был перекинут мост, имел ширину около 22 м и проходил через центральную часть Ларсы. Сооружение обеспечивало сообщение между двумя берегами и было важным элементом городской транспортной системы.

В начале II тысячелетия до нашей эры Ларса являлась одним из крупнейших политических и экономических центров Южной Месопотамии. Город занимал площадь около 200 га, а его развитие во многом зависело от разветвленной сети водных каналов.

В ходе исследований, возобновленных в 2019 году, археологи также обнаружили линию городских стен протяженностью около 5,4 километра, нанесли на карту сотни каналов, выявили водные резервуары и портовую зону на южной окраине поселения.

Каналы использовались не только для орошения сельскохозяйственных угодий, но и для транспортировки товаров и поддержания экономических связей с соседними поселениями.

Какие еще находки сделали археологи

Исследование моста является частью масштабного франко-иракского проекта по изучению древней Ларсы. Ранее специалисты обнаружили городские ворота, монументальные сооружения и резиденции представителей местной элиты.

В частности, неподалеку от храма Эбаббар, посвященного богу солнца Шамашу, археологи изучают комплекс площадью около 7250 квадратных метров. Предположительно, это мог быть храмовый комплекс, где проживали жрицы божества, однако окончательно его назначение еще не установлено.

В другой части города исследователи нашли остатки крупной резиденции и архивные таблички, связанные с Этеллумом – высокопоставленным чиновником.

По данным иракских специалистов, археологи уже расчистили примерно половину древнего моста. Продолжение раскопок должно помочь установить его первоначальную конструкцию, уточнить этапы строительства и лучше понять, как была организована транспортная и водная инфраструктура одного из важных городов древней Месопотамии.

Другие новости науки

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае обнаружили 1800-летние корабли. Это крупнейшие и наиболее хорошо сохранившиеся образцы речных кораблей того времени, когда-либо найденные в северной части Китая.

А в Италии под полями скрыт большой римский город и археологи нашли тоннели и 120 монет. Площадь города составляла около 100 га, однако за 18 лет археологи раскопали лишь около 8 га. Большая часть поселения до сих пор находится под землей.

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