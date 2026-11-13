В Кремле допустили участие европейцев в переговорах по Украине, но есть нюанс

По словам Пескова, решение о расширении формата следующего раунда переговоров пока не принято.

Россия готова согласиться на то, чтобы европейские страны присоединились к предстоящим переговорам о прекращении войны в Украине, если убедится, что они действительно настроены внести вклад в мирный процесс. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет Reuters.

По его словам, решение о расширении формата следующего раунда переговоров пока не принято, несмотря на заявления американских представителей о том, что диктатор Владимир Путин согласился на участие европейцев.

"Как только мы поймем их (европейцев) истинные намерения и готовность внести свой вклад в мирный процесс, тогда можно будет принять решение о проведении диалога по урегулированию в Украине в расширенном формате", – сказал Песков.

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Он также отметил, что Москва не исключает предварительных контактов с европейскими представителями относительно их участия в мирных переговорах, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет.

В то же время пресс-секретарь Кремля отказался комментировать возможность представительства Европейского Союза главой европейской дипломатии Каей Каллас, которая накануне заявила, что Россия не должна решать, кто будет представлять ЕС на переговорах.

Участие европейских партнеров в мирных переговорах – другие новости

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит проблемы в том, чтобы Европу на возможных мирных переговорах по Украине представляли пять государств: Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение относительно представительства Европейского Союза на переговорах пока не принято, и этот вопрос будет обсуждаться за закрытыми дверями.

Мерц также отметил определенные позитивные сигналы со стороны Москвы относительно вовлечения Европы в обсуждение будущего мирного урегулирования. По его словам, российская сторона, похоже, все больше признает, что вопросы европейской безопасности невозможно обсуждать без участия самой Европы.

В то же время Кая Каллас считает, что может представлять Европу на переговорах с РФ. Она напомнила, что в соответствии с европейскими договорами представлять Европу по вопросам безопасности должны председатель Европейского совета и верховный представитель ЕС по иностранным делам – эту должность в настоящее время занимает сама Каллас.

В то же время она отметила, что лидеры Евросоюза могут принять иное решение и вновь обсудить кандидатуры представителей. Однако, по ее словам, такие переговоры всегда сложны.

Комментируя возможное недовольство России её кандидатурой, Каллас подчеркнула, что Москва не должна влиять на выбор европейских представителей.

Кроме того, она отметила, что европейская архитектура безопасности уже закреплена в ряде международных документов, в частности в Хельсинкском заключительном акте, Парижской хартии и Будапештском меморандуме, и Россия также согласилась с европейской архитектурой безопасности.

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