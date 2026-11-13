В Киеве построят восемь мостовых переправ: в правительстве раскрыли детали

Строительство первых двух новых мостовых переправ должно обеспечить увеличение пропускной способности столицы примерно на 15%.

В Киеве планируется строительство восьми мостовых переправ. Первые две могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время часа вопросов к правительству.

По его словам, строительство двух объектов уже началось. Для этого предусмотрено финансирование из резервного фонда и в рамках отдельной программы столицы.

"Это позволит обеспечить пропускную способность около 15%. В целом в Киеве планируется восемь таких объектов. И в рамках сотрудничества с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности с ЕИБ (Европейский инвестиционный банк, – УНИАН) о выделении 100 тысяч дополнительных евро от ЕИБ. Это грантовые средства для того, чтобы работы не останавливались", – сказал Калашник.

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Он подчеркнул, что именно столичные мостовые переходы находятся в зоне наибольшего риска повреждения. Это связано с высокой транспортной нагрузкой на них, необходимостью обеспечивать пропускную способность столицы и большим количеством ее жителей.

Всего в Украине планируется построить 21 мостовой переход через три реки. Перечень объектов предварительно согласован с регионами.

Удары России по мостам Киева – главные новости

Россия начала масштабную кампанию ударов по мостам Киева. Враг пытается парализовать логистику и вызвать транспортный коллапс между левым и правым берегами Днепра. Для атак используются как модернизированные дроны-камикадзе, так и баллистические ракеты.

Инженер по мостам и транспортным туннелям Анна Минюкова сообщала, что японское агентство JICA передало Украине 720 метров сборных мостовых конструкций.

10 ноября сообщалось, что американский консорциум предлагал украинскому правительству построить в Киеве туннель под Днепром по механизму государственно-частного партнерства.

Народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко рассказывал, что понтонные мосты, которых пока планируется два, являются самым быстрым вариантом, который можно реализовать и сделать альтернативой шести мостам Киева.

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