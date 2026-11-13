Не так скоро, как хотелось бы: журналисты нашли дату релиза 'Ведьмака 4'

Поводом для таких предположений стала новая вакансия CD Projekt.

CD Projekt RED, похоже, уже определилась с примерными сроками выхода The Witcher 4. Новая вакансия польской студии косвенно указывает на то, что релиз следующей части серии может состояться в мае 2028 года.

В объявлении студия ищет специалиста в юридический отдел Business & IP. Среди его обязанностей – юридическое сопровождение бизнеса, консультации по вопросам использования интеллектуальной собственности, коммуникации с игроками, а также контроль соответствия продуктов действующему законодательству.

В описании вакансии прямо указан срок работы. Журналисты предполагают, что специалист может понадобиться студии для сопровождения рекламной кампании, которая завершится незадолго до конца апреля 2028. Поскольку следующей крупным релизом CD Projekt RED считается именно "Ведьмак 4", тогда как продолжение Cyberpunk 2077 и ремейк первого "Ведьмака" находятся дальше в планах, авторы материала связывают вакансию с ее продвижением и предполагают релиз именно в мае.

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В пользу такой даты говорит и история серии. "Ведьмак 2: Убийцы королей" вышла 16 мая 2011 года, "Ведьмак 3: Дикая Охота" – 19 мая 2015 года. Релиз четвертой части стал бы продолжением этой традиции.

Ранее студия уже показывала технологическую демонстрацию The Witcher 4, созданную на движке Unreal Engine 5. В ней продемонстрировали возможности открытого мира и графику, на которую разработчики ориентируются при создании игры. Теперь поклонникам остается ждать, удастся ли студии воплотить эти обещания в полноценном проекте.

Пока же основное внимание CD Projekt сосредоточено на дополнении The Witcher 3: Songs of the Past, которое ожидается в 2027 году. В нем игроки вновь отправятся в приключение вместе с Геральтом из Ривии.

А в конце сентября вышел бесплатный ремастер культовой игры "Ведьмак 3" с украинским переводом.

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