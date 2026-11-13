'Пела и плакала': муж Ирины Федишин растрогал рассказом о ее состоянии после потери ребенка

После тяжелой утраты певица старается не сдаваться и находит в себе силы снова творить.

Продюсер Виталий Човник растрогал пользователей сети постом о тяжелом состоянии своей жены, певицы Ирины Федишин, которая потеряла дочь на восьмом месяце беременности. Он отметил, что после тяжелой утраты Ирина старается не сдаваться и находит в себе силы снова творить.

Как рассказал супруг певицы в Instagram, чтобы хоть частично выразить свои эмоции, супруги написали песню "Боль", запись которой стала для Федишин настоящим испытанием.

"Я сам не знаю, откуда она черпает эту силу. Эта песня родилась тогда, когда Ирина вернулась домой из роддома. Вернулась без нашей доченьки… С разбитым сердцем и болью, которую невозможно передать словами. Я видел, сколько слёз было пролито, сколько душевных сил ей понадобилось, чтобы снова переступить порог студии, встать перед микрофоном и попытаться спеть", – поделился продюсер.

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Он рассказал, что его жене понадобилось несколько попыток, чтобы записать песню. Первые визиты в студию заканчивались срывом и слезами, однако она пробовала снова и снова, пока не смогла создать композицию.

"Я помню, как стоял в студии и смотрел на свою жену. Я видел, как тяжело ей давалось каждое слово. Как оживали воспоминания, как боль, которую она пыталась выразить через музыку, снова накрывала её с головой. Она пела и плакала. Я тоже не мог сдержать слёз. И тогда я в очередной раз понял, какую невероятную силу имеет музыка. Иногда она может сказать больше, чем тысячи слов", – рассказал супруг певицы.

Он также выразил надежду, что эта музыка поможет другим людям выплеснуть все болезненные эмоции и хотя бы на мгновение обрести душевное спокойствие.

В комментариях под постом пользователи выражают соболезнования семье и делятся эмоциями от прослушанной песни.

"Я просто прочитала этот пост и залилась слезами. А тут ещё и петь".

"Душа рвется на куски, слёзы душат. Боль, которая не заживет годами".

"Аж мурашки по коже... даже в такой период жизни вы не останавливаетесь, а создаете шедевры".

"Невозможно слушать без слёз"

"Очень больно за вас, мурашки от песни".

Трагедия в семье Федишин

Напомним, украинская певица Ирина Федишин потеряла ребенка в октябре на 35-й неделе беременности.

Как ранее писал УНИАН, впоследствии Федишин сообщила, что из-за тяжелых осложнений после потери ребенка ей удалили матку. При этом она подробно воссоздала хронологию трагических событий, рассказав, что именно происходило в те роковые часы, и указав на явную халатность врачей.

А впоследствии муж Федишин прямо заявил о фальсификации документов и врачебной халатности в больнице Святой Анны во Львове, назвав конкретные фамилии.

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