Украина провела две наступательные операции: командующий ДШВ Апостол раскрыл результаты

Успешные наступательные действия Сил обороны имеют не только военное, но и международное значение.

По итогам двух наступательных операций Украина восстановила контроль над 800 кв. км своей территории.

Об этом, как сообщает "Радио "Свобода", заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол во время встречи с журналистами. При этом он не уточнил, на каких направлениях был достигнут успех.

Апостол уточнил, что первоначальные показатели одного из этапов операции были выше, но их пересмотрели. По его словам, причиной уточнения стало изменение подхода к учету территорий, где продолжались боевые действия и фиксировалось присутствие противника.

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Военный подчеркнул, что восстановление контроля над территорией не гарантирует её дальнейшего удержания. Для этого, по его словам, необходимо заранее готовить оборону, обеспечивать взаимодействие между подразделениями и организовывать передачу ответственности за занятые рубежи.

Отвечая на вопрос о возможных рисках после завершения наступательных действий, командующий ДШВ подчеркнул, что важно, чтобы подразделения, переходящие к обороне, получали подготовленные позиции, необходимое обеспечение и четко определенные задачи.

Апостол также заявил, что успешные наступательные действия Сил обороны имеют не только военное, но и международное значение, поскольку демонстрируют партнерам способность Украины противостоять российской армии и восстанавливать контроль над территориями.

Военный считает, что украинские контрнаступательные действия опровергают российские утверждения о невозможности дальнейшего сопротивления и укрепляют аргументы Украины в общении с международными партнерами.

Апостол привёл пример Добропольской операции, в ходе которой украинским военным удалось остановить наступательные действия значительных сил российской морской пехоты. Командующий считает, что результаты этой операции повлияли на восприятие ситуации представителями американского военного руководства.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны отмечали, что в период с марта по сентябрь 2026 года российские войска утратили контроль над территорией площадью почти 300 квадратных километров, в том числе в ходе операции "Вивальди" было освобождено не менее 147 квадратных километров.

При этом аналитики отмечали, что статистика за сентябрь включает освобождение Украиной не менее 147 кв. км в районе Лимана, хотя сама операция "Вивальди" проводилась украинскими силами в течение предыдущих месяцев.

В результате с марта 2026 года российские войска потеряли в общей сложности 293,59 кв. км (чистый показатель по всему фронту), а получили контроль лишь над 174,44 кв. км.

При этом в сентябре российские войска потеряли 46 320 человек; это третий месяц подряд, когда потери превышают 40 000 человек, и самый высокий показатель ежемесячных потерь России за 2026 год на данный момент.

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