В Киевской области не достроили ни одного из 26 укрытий для энергообъектов, – нардеп

В отчетах отмечается, что в среднем укрытия готовы на 55%.

Временная следственная комиссия установила, что в Киевской области до сих пор не завершено строительство ни одного из 26 укрытий для энергообъектов. Об этом сообщил народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в Facebook.

"График работ предусматривал сдачу всех объектов до 1 октября 2026 года. Графики уже трижды менялись, ни один из них не был соблюден. Напомню, ни один из 26 объектов не достроен", – написал нардеп.

Он отметил, что акты выполненных работ предоставлены лишь на 15% от их общей стоимости, которая по первоначальным оценкам составляет около 1,8 млрд грн. Сумма авансовых платежей достигла примерно 750 млн грн.

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По словам Кучеренко, в среднем укрытия готовы на 55%. Когда работы будут завершены, пока неизвестно. При этом подрядчик просит дополнительно выделить 400 млн грн на завершение работ. Генштаб уже раскритиковал часть проектов, заявив, что они не учитывают угрозу ударов беспилотников. Он отметил, что в качестве генподрядчиков без конкурса были выбраны две компании, связанные с одной конечной владелицей – Любомирой Кожушко.

По данным Департамента регионального развития, выступавшего заказчиком работ, указание заключить договоры с этими компаниями дал первый заместитель председателя КОВА Руслан Олейник.

Ключевую роль в поставках металла и других элементов конструкций, по имеющейся информации, играл Владимир Соколов. В то же время генеральные подрядчики отрицают наличие каких-либо официальных договоров с его структурами.

"Вся система отношений между заказчиком и подрядчиками построена в подавляющем большинстве на устных договоренностях и обещаниях", – говорит народный депутат.

По словам главы КОГА Тимура Ткаченко, уже принято политическое решение сменить заказчика строительства – им должно стать Агентство восстановления. Однако пока передать ей объекты невозможно, поскольку отсутствуют необходимые акты приема-передачи. В таких условиях Департамент КОГА не может продолжать финансирование работ.

В связи с этим временная следственная комиссия приняла следующие решения:

обратиться в СБУ, ГБР и Нацполицию с заявлениями о возможных преступлениях;

обратиться в Государственную аудиторскую службу Украины с требованием провести финансово-хозяйственную ревизию Департамента КОГА;

обратиться в Кабмин с призывом приложить все усилия для завершения проекта;

предложить Кабмину безотлагательно разработать законопроекты о "планах устойчивости" и финансовой дисциплине государственного и местных бюджетов во время военного положения.

Ситуация в энергетике Украины – главные новости

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко отмечал, что спрогнозировать ситуацию с электроснабжением на всю зиму невозможно, ведь оценивать состояние энергосистемы можно лишь на сутки вперед. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какие объекты выберет РФ для ударов, насколько серьезными будут разрушения и хватит ли оборудования для ремонта.

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип предупреждает, что в крупных городах Украины возможны длительные отключения электроэнергии. По его словам, в отдельных городах электроснабжение может отсутствовать до двух недель, причем вероятность такого развития событий достаточно высока.

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