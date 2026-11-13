Блогерша стала жертвой своего же опасного лайфхака, пытаясь надурить Ryanair

Тренд Check in Chicken призывает туристов откладывать онлайн-регистрацию на рейсы Wizz Air или Ryanair до последнего, надеясь, что им достанется место получше.

Лоукостеры привыкли работать таким образом, чтобы при низком базовом тарифе заставить пассажиров в итоге заплатить больше за различные дополнительные услуги – от багажа до выбора места.

В свою очередь тревел-блогеры в соцсетях регулярно деляться лайфхаками, как перехитрить бюджетные авиакомании вроде Ryanair и Wizz Air и получить максимум услуг, заплатив минимум денег.

Так, блогерша по имени Челси в своем TikTok-канале @cheapholidayexpert еще два года назад делилась советом, как получить бесплатно лучшие места на рейсах популярных бюджетных авиакомпаний.

Тогда она рекомендовала своим подписчикам тренд Check in Chicken (или же "Игра в регистрацию"). Суть его состоит в том, чтобы откладывать онлайн-регистрацию на рейсы Wizz Air или Ryanair до последнего, надеясь, что вам достанется место получше.

Девушка поясняет, что лоукостеры обычно зимают плату с пассажиров за выбор конкретных мест. При этом тех, кто выбрал бесплатныю случайную рассадку, по ее словам, авиакомпании намеренно расзаживают на худшие места – посередине или в разных концах самолета, если они летят компанией, чтобы мотивировать их в итоге заплатить за выбор места получше.

В результате, по ее словам, ближе к концу регистрации, в системе часто остаются как раз "хорошие" места – например, в передней части салона, возле окна или с увеличенным пространством для ног.

Челси уверяет, что она неоднократно опробывала эту схему на себе и все работало.

Одновременно она предупреждает об определенном риске: можно затянуть с регистрацией настолько, что свободных мест не останется вовсе. Дело в том, что авиакомпании часто продают больше билетов, чем есть мест в самолете (так называемый "овербукинг"), рассчитывая на то, что часть пассажиров не придет на рейс.

По идее, авиакомпания не должна автоматически отказывать в перелете тем, кто зарегистрировался последним. Сначала они обязаны спросить, не хочет ли кто-нибудь добровольно уступить свое место (взамен предлагается другой рейс и денежная компенсация – некоторые пассажиры могут на это согласиться). Однако на практике часто случается так, что "лишними" оказываются именно те, кто слишком долго тянул с регистрацией.

При этом, по словам бывалой путешественницы, у Wizz Air и Ryanair довольно высокий средний коэффициент загрузки – около 94%, поэтому самолеты зачастую заполнены почти полностью. Поэтому она советует туристам все ж не откладывать регистрацию на последний момент.

"В течение дня периодически заглядывайте в схему рассадки и регистрируйтесь тогда, когда в салоне останутся только хорошие места", – добавила она.

Примечательно, что не так давно Челси опубликовала другое видео на эту же тему, принав, что впервые за долгое время этот лайфхак для нее не сработал.

По ее словам, обычно она регистрируется на рейсы за несколько часов до вылета. Но на этот раз она планировать сделать это уже прибыв в аэропорт, примерно за два часа до взлета.

Тем не менее, интуиция побудила ее все же проверить наличие свободных мест на рейсе вечером накануне вылета.

"И я так рада, что это сделала, потому что осталось так мало мест. Поскольку мне очень нужно было лететь именно этим рейсом и я боялась ждать дальше, чтобы избежать овербукинга, я сразу же прошла онлайн-регистрацию. И я получила два места посередине. То есть остались только средние места", – пожаловалась девушка.

Впрочем она призналась, что в данном случае неудобные средние места были для нее лучшим вариантом, чем не полететь вообще.

Как получить лучшие места на рейсах Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Британский журналист Джордан Кокс, который называет себя "Королем скидочных купонов" (Coupon King), поделился лайфхаком, как получить место получше на рейсе Ryanair бесплатно: так называемое "ложное бронирование".

В свою очередь бывшая стюардесса Ryanair по имени Элеонор поделилась своими лучшими рекомендациями по выбору мест на борту самолетов авиакомпании, включая лучшие ряды для большего пространства и меньшего шума.

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