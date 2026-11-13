Каждый третий покупатель вернул iPhone Duo: что не понравилось владельцам

Причины разные: отсутствие Face ID, недостаточно хорошие камеры и слишком хрупкая конструкция.

Почти каждый третий покупатель складного смартфона iPhone Duo вернул его в магазин. Такие результаты показал опрос 9to5Mac, в котором поучаствовали более 6000 человек. Около 1800 из них сообщили, что решили не оставлять смартфон себе.

Среди причин возврата чаще всего упоминается отсутствие Face ID и необходимость пользоваться Touch ID, камеры, которые не дотягивают до уровня iPhone 18 Pro и слишком хрупкая конструкция. Некоторым также не понравилось, что нужно каждый раз раскрывать смартфон, чтобы получить доступ к большому дисплею.

Были и более необычные случаи. Один из пользователей рассказал, что во время поездки в Марокко песок попал в шарнир смартфона. Это произошло после ночевки в пустыне Сахара. Внутренний дисплей продолжил работать, но смартфон перестал полностью раскрываться. Чтобы закрыть его, приходилось приложить усилия.

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Несмотря на высокий процент возвратов, журналисты 9to5Mac считают, что компании пока не о чем беспокоиться. Во время презентации Apple назвала iPhone Duo самым масштабным изменением в истории iPhone со времен выхода оригинальной модели. Новый форм-фактор повлиял не только на конструкцию устройства, но и на его вес, пропорции внешнего дисплея и привычный сценарий использования.

К этому добавляется высокая стоимость устройства. Поэтому некоторые покупатели могли воспринимать покупку скорее как эксперимент: попробовать складной iPhone в повседневной жизни и решить, подходит ли им такой формат. Однако после нескольких дней использования энтузиазм у части владельцев прошел.

В пользу Apple говорит и то, что спрос на iPhone Duo оказался настолько высоким, что сроки доставки предварительных заказов уже сместились к концу января 2027 года. Это может указывать на сохраняющийся высокий спрос, несмотря на недовольство части первых покупателей.

Напомним, этой осенью Apple представила только три смартфона на своей сентябрьской презентации. Компания изменила привычный график релизов, решив полностью разделить флагманскую и базовую линейки. Главным анонсом стал первый складной iPhone с гибким экраном.

Ранее обозреватели сравнили iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro и 16 Pro Max – и рассказали, что изменилось на самом деле.

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