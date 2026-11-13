Самые высокие горы и вкуснейшие сыры: вокруг Ясини открыли новый туристический маршрут

В Закарпатской области представили культурно-познавательный маршрут "Познай Ясиня", который, среди прочего, охватывает самую высокую гору Украины – Говерлу.
Как говорится в сообщении Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА на странице в Facebook, проект объединил в себе все составляющие полноценного туристического продукта: интересные локации, навигацию, сайт, аудиогид, квест и местный культурный контент.
Помимо прочего, туристам предлагают на маршруте активный хайкинг на горы Драгобрат, Петрос или Говерлу, либо, наоборот, неспешное знакомство с гастрономией и культурой края – от брынзы на полонине до старинного вокзала и киркута (историческое название еврейского кладбища – ред.).
"Благодаря проекту "Познай Ясиню" каждый путешественник может легко проложить собственный маршрут, открыть тайны гуцульских сел и влюбиться в этот край навсегда", – отмечают создатели маршрута.
Подробнее о маршруте можно узнать по ссылке.
Новые туристические маршруты в Закарпатье
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, недавно в поселке Чинадиево в Закарпатской области запустили новый "романтический" туристический маршрут к замку Сент-Миклош, также известному как "Замок любви".
Кроме того, в конце лета 2026 года открылся обновленный туристический маршрут на Говерлу.
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