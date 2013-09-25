Суд по делу Costa Concordia дал добро на допэкспертизу судна

Таким образом, была удовлетворена просьба стороны защиты – адвокатов обвиняемого капитана корабля Франческо Скеттино. Экспертиза механизмов судна будет проведена, когда обломки корабля надежно зафиксируют, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Corriere dela Sera.

Напомним, накануне капитан лайнера Франческо Скеттино на заседании суда в итальянском городе Гроссето обвинил в произошедшей трагедии рулевого Якоба Русли Бина.

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Как сообщалось, в январе 2012 года круизный лайнер Costa Concordia наткнулся на риф и затонул у берегов Италии. В момент аварии на борту было четыре тысячи человек, 32 из них погибли. Двоих пассажиров до сих пор не могут найти.

Компания Costa Crociere предложила пострадавшим по 11 тысяч евро в качестве компенсации, однако около 150 пассажиров намерены добиваться выплаты большей суммы.

В суде города Гроссето уже прошли несколько раундов заседаний процесса против капитана корабля Франческо Скеттино. Он обвиняется в непреднамеренном убийстве, потоплении судна и ряде других преступлений, связанных с катастрофой.

На прошлой неделе итальянские инженеры завершили операцию по подъему затонувшего лайнера.