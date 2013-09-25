Украинские банки обязали выплачивать депозиты покойникам

«До сих пор у финучреждений не было единого подхода в этом вопросе. Одни банки продолжают начислять проценты по вкладу вплоть до истечения срока его размещения (либо до даты истребования вклада наследником). А другие прекращают начисление ставки сразу после получения документов, подтверждающих факт смерти вкладчика», — объяснил глава отдела депозитов банка ПУМБ Никита Малясов, сообщают Вести.

Обычно финансисты узнают о беде, когда за деньгами покойных вкладчиков со свидетельствами о смерти приходят наследники: они заявляют о своих правах на депозит и начинают оформлять наследование (занимает около полугода, все это время деньги остаются на счете).

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Юристы объясняют неоднозначный подход к выплатам процентов отсутствием четкой юридической формулировки на этот счет в действующем законодательстве и разными трактовками Гражданского кодекса.

«Финансисты делают все, чтобы поменьше платить по депозитам, и наживаются даже на мертвых. В итоге наследникам приходится через суд заставлять банки платить проценты за весь срок размещения средств», — рассказал старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

До сих пор у судов местного значения не было единой позиции в таких делах: одни требовали от банков начислить проценты на весь срок действия вклада почившего, другие — лишь до момента смерти.

«Теперь суды будут обязаны выносить решения в пользу граждан — заставлять банки выплачивать проценты за весь срок размещения денег», — заверил Кравец.