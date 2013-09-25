Янукович назвал давление Кремля главной проблемой в отношениях Киева и Москвы

«Главной проблемой в отношениях Украины с Россией всегда было использование Россией энергоносителей для давления на Украину», - сказал Президент в интервью агентству Bloomberg в Нью Йорке.

По словам Януковича, «мы слышим эти угрозы и даже унижение со стороны средств массовой информации». «Это не способствует нашим отношениям и не представляет Россию в хорошем свете», - прибавил Президент Украины.

В интервью Янукович заявил, что Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС на саммите в Вильнюсе 29 ноября.

«Есть обоюдное понимание, что не будет препятствий на пути подписания Соглашения», - сказал он после встречи с Президентом Европейского Союза Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

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В то же время Украина хочет найти варианты сотрудничества с Таможенным союзом, в котором доминирует Россия, отмечает Янукович, добавляя, что членам Таможенного союза «нет смысла» отвечать на подписание соглашения Украины с ЕС торговой войной.

«Наши отношения с ЕС пойдут на пользу Таможенному союзу», - считает Янукович.

«Украина является мостиком между Россией и ЕС и важно удостовериться в том, что этот мостик сильный и надежный. Диалог между Украиной, Россией и ЕС возможен в ближайшем будущем», - сказал Президент.