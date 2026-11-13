В Украине снижаются цены на дизель и бензин: сколько стоит топливо

С начала недели цены на бензин на АЗС снизились на 1,50 грн/л, а на дизельное топливо – на 1,30 грн/л.

В Украине снижаются цены на дизельное топливо и бензин, тогда как стоимость автогаза растет, сообщает Enkorr.

В пятницу, 13 ноября, бензин и дизельное топливо на украинских АЗС продолжили дешеветь. Средняя цена бензина снизилась на 18 коп./л – до 88,08 грн/л, а дизельного топлива – на 35 коп./л, до 103,24 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 10 коп./л – до 61,79 грн/л. Сейчас его стоимость составляет около 70% от цены бензина.

В целом с начала недели цены на бензин на АЗС снизились на 1,50 грн/л, а на дизельное топливо – на 1,30 грн/л.

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Снижение цен на бензин и дизельное топливо обусловлено падением котировок на эти виды топлива. За неделю котировки на бензин снизились на 61 долл./т (2,50 грн/л) – до 926 долл./т, достигнув самого низкого уровня с конца июня. Дизельные котировки упали на 47 долл./т (2,10 грн/л) – до 1 300 долл./т, что стало минимумом с конца августа.

В то же время на цены на автогаз продолжает оказывать давление высокая стоимость закупок. По состоянию на 12 ноября оптовая цена топлива составляла 110 тыс. грн/т, или 59,40 грн/л. Это на 3 250 грн/т (1,75 грн/л) больше, чем в начале недели.

Цены на АЗС

Больше всего за день цены на бензин и дизельное топливо снизили сети Grand Petrol и Marshal.

Grand Petrol с 13 по 15 ноября проводит акцию, в рамках которой бензин и дизельное топливо подешевели на 5 грн/л – до 87,90 грн/л и 101,90 грн/л соответственно. В Marshal цена на А-95 снизилась на 3 грн/л – до 86,90 грн/л, а на дизельное топливо – на 2 грн/л, до 101,90 грн/л.

На 1 грн/л бензин и дизельное топливо подешевели в сетях SOCAR, "Автотранс" и ZOG. В то же время на АЗС Ovis и "Катрал", а также на отдельных станциях "БРСМ-Нафта" снизили цены только на дизельное топливо. Сеть Parallel в зависимости от региона снизила стоимость дизельного топлива на 0,50–2 грн/л – до 102,09 грн/л.

Сеть AMIC в большинстве областей снизила цену на дизельное топливо на 1 грн/л, тогда как бензин подешевел только на АЗС в Сумской области. "Кворум" снизил цены на бензин на 50 коп./л, а на дизельное топливо – на 1 грн/л.

Самую высокую цену на дизельное топливо среди указанных сетей установила BVS – 109 грн/л, тогда как самое дешевое дизтопливо предлагает "Фактор" – 99,50 грн/л. В сегменте бензина самым дорогим остается топливо SOCAR (91,90 грн/л), а самую низкую цену предлагает KLO (84,90 грн/л).

Цены на автогаз повысили только сети AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", ZOG, EURO5 и Green Wave. В то же время в рамках акционных предложений VostokGaz и Grand Petrol снизили стоимость LPG на 1 грн/л.

После повышения цены на 2 грн/л сеть EURO5 вошла в список АЗС с самым дорогим автогазом – 64,90 грн/л. Столько же стоит LPG в сетях Neftek и "Рур групп". Самое дешевое топливо традиционно предлагает "Авантаж 7" – 58,45 грн/л, что почти на 1 грн/л ниже средней оптовой цены.

По состоянию на 13 ноября разница между ценами на автогаз в премиальных сетях и у дискаунтеров за сутки выросла на 30 коп./л – до 4,82 грн/л. В сегменте бензина спред сократился на 33 коп./л – до 4,74 грн/л, тогда как на дизельное топливо он увеличился на 17 коп./л – до 5,21 грн/л.

Enkorr прогнозирует, что предпосылки для дальнейшего удешевления бензина и дизельного топлива на АЗС остаются благоприятными.

Если текущая ситуация на внешних рынках сохранится, операторы и в дальнейшем будут постепенно отражать снижение оптовых цен в розничной стоимости топлива. Дополнительным фактором может стать исчерпание более дорогих запасов, что ускорит этот процесс, а конкуренция между сетями усилит давление на цены.

В то же время высокая оптовая стоимость LPG не дает оснований рассчитывать на аналогичное снижение цен в этом сегменте. Наоборот, учитывая средний спред за девять месяцев (5,58 грн/л), нынешняя разница между оптовой и розничной ценами более чем на 3 грн/л ниже обычного уровня.

Рынок топлива в Украине – последние новости

Недавно директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что тенденция к снижению цен на бензин может сохраняться в течение ближайших недель. По словам эксперта, ситуация с ценами на дизельное топливо также постепенно улучшается, хотя и не такими быстрыми темпами. Он предположил, что уже в ноябре стоимость дизеля на АЗС может снова опуститься ниже 100 грн/л.

По словам топливного эксперта, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин предупреждал о возможной угрозе дефицита бензина в Украине из-за ограничений судоходства по Дунаю. По этому маршруту в Украину поступает значительная часть всего объема топлива.

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