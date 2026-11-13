Информация о темпах восстановления после российских атак бывает недостоверной, – Зеленский

На совещании с представителями правительства было решено, как исправить эту ситуацию.

Темпы восстановительных работ после российских атак слишком низкие. Имеются случаи недостоверной информации о восстановлении. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания.

На совещании заслушали доклады о последствиях российских ударов по Сумской области и восстановительных работах в Шостке и Конотопе. Также были отчеты по Киевской области – Белой Церкви, Броварам и другим городам.

"Темпы восстановительных работ слишком низкие, и, к сожалению, из нескольких городов поступала недостоверная информация. Определили, как это исправить", – заявил Зеленский.

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Вместе с тем президент рассказал, что Министерство энергетики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством по делам общин должно подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и общинами, чтобы восстановление происходило быстрее.

Кроме того, министр энергетики Денис Шмыгаль доложил о мерах по защите трансформаторов и другого оборудования в энергосистеме.

Президент добавил, что с премьер-министром Украины Сергеем Корецким отдельно обсуждалось восстановление зданий Института травматологии и ортопедии в Киеве, которые были повреждены российским ударным дроном.

Расширение ПВО на аграрные объекты

Зеленский добавил, что поручил командующему Воздушными Силами Анатолию Кривоножку, премьер-министру Сергею Корецкому и министру аграрной политики Тарасу Высоцкому обеспечить средствами ПВО, в том числе возобновив работу мобильных огневых групп, для защиты определенных объектов аграрной промышленности.

"Сейчас готовим новые оборонные пакеты для Украины", – сообщил Зеленский.

Восстановление инфраструктуры – больше новостей

Как известно, в Украине сразу же после российских атак работают специалисты с целью восстановления поврежденных объектов энергетики и других объектов критической инфраструктуры. В то же время российские оккупанты часто наносят повторные удары, когда бригады спасателей уже пытаются ликвидировать последствия первого удара.

Как сообщал УНИАН, впервые с начала полномасштабной войны годовой ВВП Украины может сократиться – на 0,4%.

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