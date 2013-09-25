Эксперты ООН по химическому оружию вернулись в Дамаск

Группа экспертов ООН по химическому оружию в среду вернулась в Дамаск, сообщает агентство «Франс Пресс».

Группа во главе со шведским профессором Оке Селстромом находилась в Сирии во второй половине августа, чтобы расследовать заявления о применении химоружия в провинциях Алеппо и Идлиб.

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После сообщений о химатаке 21 августа под Дамаском, эксперты направились туда, а затем выехали из страны для подготовки доклада. Они подтвердили, что под Дамаском были применены боезаряды с отравляющим газом зарином, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, 24 сентября глава ООН Пан Ги Мун призвал все страны прекратить поставку вооружений как сирийским властям, так и оппозиции.

На открытии общеполитической дискуссии во вторник в Генеральной ассамблее ООН Пан Ги Мун заявил: "Нас вряд ли удовлетворит уничтожение химических вооружений, когда более широкие военные действия разрушают Сирию". По его словам, больше всего жертв погибло от обычных вооружений. "Я призываю все страны остановить подпитку кровопролития и прекратить поставки вооружений всем сторонам".

По данным ООН, число жертв конфликта в Сирии превышает 100 тысяч человек.

Касаясь химического оружия, Пан Ги Мун призвал Дамаск выполнить свои обязательства по конвенции по запрещению химического оружия, к которой Сирия выразила готовность присоединиться. Этому предшествовало расследование применения отравляющего газа зарин против мирного населения 21 августа под Дамаском. Эксперты ООН установили сам факт применения химоружия в Сирии, не устанавливая ответственных. Для этого потребуется новое расследование.