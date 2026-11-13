Меч Дарта Вейдера из культовой сцены 'Звездных войн' продан за рекордную сумму

Этот реквизит использовался в фильмах "Звёздные войны: Империя наносит ответный удар" и "Звёздные войны: Возвращение джедая"

Световой меч, который Дарт Вейдер держал в руках в культовой сцене "Люк, я – твой отец" из "Звездных войн", был продан на аукционе за 4,875 миллиона долларов. Как пишет Independent, это рекордная сумма для любого предмета, связанного со "Звёздными войнами".

Этот реквизит использовали британский тяжелоатлет Дэвид Проуз, а также олимпийский фехтовальщик и каскадёр Боб Андерсон, исполнявшие роль лорда ситхов в фильмах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

В частности, именно этот меч был у Вейдера во время решающей дуэли в Облачном городе, где он произносит знаменитую фразу, обращаясь к Люку Скайуокеру: "Я – твой отец".

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Аукционный дом Heritage Auctions, проводивший в четверг торги "Ultimate Star Wars Auction", подтвердил, что эта продажа стала новым рекордом для реквизита, использовавшегося на съёмках "Звёздных войн".

Предыдущий рекорд был установлен в июле: световой меч Люка Скайуокера вместе с бутафорской отрубленной рукой (использовавшейся в фильме "Империя наносит ответный удар") были проданы за 3,75 миллиона долларов. Теперь же был продан и тот самый меч, которым эта рука была "отсечена".

Оружие Вейдера было не единственным световым мечом, выставленным на торги: всего на аукционе было представлено 27 световых мечей из вселенной "Звёздных войн". Среди них – мечи, которыми сражались Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) и Энакин Скайуокер (Хейден Кристенсен) в фильме "Звёздные войны: Эпизод III – Месть ситхов".

На состоявшемся в четверг аукционе также были представлены предметы из всех девяти эпизодов "Звёздных войн", а также из других фильмов и телесериалов.

В отличие от рукояти без клинка, использовавшейся в небоевых сценах, проданный экземпляр был конструктивно доработан для установки дуэльного клинка.

Стоит отметить, что клинок был рабочим элементом, который в процессе съемок периодически заменяли; на сегодняшний день в частных коллекциях не сохранилось ни одного оригинального клинка, использовавшегося на съемках.

Ранее УНИАН рассказывал, что а острове Джерба в Тунисе в одном из местных отелей можно увидеть дом, который в фильмах "Звёздные войны" стал домом Люка Скайуокера в его детстве.

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