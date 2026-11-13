Ни 40 заложников, ни погибшего: в МВД раскрыли детали инцидента в Петропавловской Борщаговке

Выговский отметил, что из 20 наиболее активных участников столкновения 13 уже задержаны.

Здание, возле которого происходили столкновения в Петропавловской Борщаговке, официально использовалось Национальной гвардией. Об этом заявил во время "Часа вопросов к правительству" министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

"Никаких 40 заложников, как и погибшего, конечно, там не было. Несмотря на попытки некоторых пророссийских активистов, "лидеров мнений" и пользователей соцсетей еще больше подогреть внимание к событию, а в некоторых случаях призвать к радикальным действиям, полицейские и гвардейцы действовали профессионально", – подчеркнул Выгивский.

По его словам, в отношении условий пребывания военных продолжается досудебное расследование ГБР. "Вчера завершено служебное расследование НГУ, и все материалы будут направлены в ГБР", – сказал министр.

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Выговский отметил, что в акции приняли участие более 160 человек, из которых более 20 были активными участниками. Он добавил, что на сегодняшний день уже 13 лицам объявлено о подозрении.

Министр подчеркнул, что разбитый транспорт, призывы к опрокидыванию автобуса, бросание камней в сотрудников правоохранительных органов – "все это варварство получит надлежащую правовую оценку".

Он также отметил, что гражданка, которая "под видом медика" приехала туда и начала транслировать это в соцсетях, имела много подписчиков из РФ, которые это подхватили и тиражировали, а затем подключились многие СМИ. По его словам, после этого на место пришло много молодежи, которая вела стримы, а позже подтянулись люди. "Это не была заранее срежиссированная ситуация. Хотя, возможно, эта гражданка и на это рассчитывала. Там в основном были местные жители", – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что задача правоохранителей заключалась в том, чтобы не допустить эскалации и кровопролития. По его словам, возможно, они не действовали жестко в тех условиях, поскольку понимали, к чему это может привести и в других регионах Украины.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке – что известно

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в соцсетях распространялись сообщения о якобы удержании заложников в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. У здания собрались люди, которые пытались выбить ворота, произошли столкновения с правоохранителями и военнослужащими.

12 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 13 участников столкновений. Среди задержанных – 18-летний уроженец Запорожской области, который 4,5 года провёл на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область. Именно он бил кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Нацгвардии.

Среди задержанных также 22-летняя местная безработная и 21-летний строитель из Ровенской области. Они участвовали в блокировании проезда, повреждении автобуса Национальной гвардии, а также призывали к повреждению спецтранспорта.

СБУ установила, что одна из организаторов провокации использовала поддельное удостоверение "врача-хирурга". Она не получала документов о высшем медицинском, фармацевтическом или последипломном образовании, а Министерство здравоохранения не выдавало ей удостоверение врача.

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