Ким Чен Ын изменил государственный флаг Северной Кореи

Это произошло впервые с момента основания государства в 1948 году.

Северная Корея внесла поправки в свою конституцию, изменив соотношение сторон государственного флага – впервые с момента основания государства в 1948 году. Как пишет Yonhap, об этом свидетельствует текст обновленного основного закона, опубликованный на сайте северокорейского пропагандистского ресурса.

Так, в статье 166 новой редакции конституции указано, что соотношение высоты флага к его ширине теперь составляет 1 к 1,65 (ранее оно равнялось 1 к 2).

Несмотря на изменение пропорций, общий дизайн флага остался прежним: в центре расположена широкая красная полоса, выше и ниже нее – узкие белые полосы, за которыми следуют синие полосы; в центре, внутри белого круга, находится красная пятиконечная звезда.

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Согласно конституции, красная полоса символизирует кровь, пролитую антияпонскими борцами, которые отдали свои жизни, защищая свободу и независимость страны в период японского колониального господства (1910–1945 гг.). Белый круг и две белые полосы олицетворяют преданность народа лидеру страны и правящей Трудовой партии Кореи.

Две синие полосы, как отмечается в документе, символизируют революционный дух народа, борющегося за мир, дружбу и единство во всем мире, а также суверенитет государства.

Ким Чен Ын отказывается от наследия СРСР

Как пишет The Wall Street Journal, флаг КНДР был разработан в Москве и после Второй мировой войны был навязан основателю КНДР Ким Ир Сену советскими партнерами. Согласно историческим документам, на заседании парламента в 1948 году один из северокорейских чиновников предлагал сделать полотнище короче, но его предложение было отклонено. В итоге флаг получился настолько длинным и тяжелым, что порой он сминался, из-за чего его главный элемент – красная звезда – становился невидимым.

Тем не менее, этот флаг стал мощным символом режима, и северокорейская государственная пропаганда начала приписывать его создание не советской стороне, а самому Ким Ир Сену.

Теперь новый флаг стал короче, а красная звезда на нем расположена ближе к центру.

По мнению наблюдателей, изменение соотношения сторон флага может отражать стремление Пхеньяна сформировать новый национальный имидж Ким Чен Ына.

В первые годы своего правления Ким активно опирался на легитимность своего деда: он стремился быть похожим на основателя государства – делал такую ​​же прическу, значительно прибавил в весе и стал носить френчи в стиле Мао. Внешнее сходство сохраняется, однако в последние годы Ким начал формировать собственный образ, в том числе посредством символических изменений.

Напомним, ранее Ким Чен Ын призвал командиров армейских рот усилить подготовку личного состава и повысить боеготовность подразделений, назвав это их "главной революционной задачей".

Также недавно в сети появились слухи о смерти лидера КНДР, однако разведка Южной Кореи их опровергла.

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