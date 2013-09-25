Азаров хочет решить торговые вопросы с Россией по правилам ВТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил на брифинге, комментируя результаты встречи с Медведевым.

«Я высказал свою позицию, что да, мы признаем право наших партнеров по СНГ, по Таможенному союзу рассматривать возможные риски. Безусловно, мы готовы вместе с ними такие риски рассматривать, и я на этом акцентировал внимание, что пора от общих фраз перейти к конкретному рассмотрению возможных рисков, изучению их размеров, последствий и т. д. Вместе с тем, я обратил внимание на то, что правила ВТО, которыми руководствуется и Россия, и Украина, дают достаточно возможностей, чтоб урегулировать возможный реэкспорт и множество других вопросов, о которых сейчас российская сторона говорит», - сказал Азаров.

Он высказал надежду, что все проблемные вопросы между Украиной и Россией удастся снять.

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«Я уверен, что при наличии доброй воли можно любые вопросы решать, в том числе и эти», - сказал премьер-министр Украины. Он также сообщил, что в ходе встречи с российским премьером были обсуждены вопросы таможенных ограничений при ввозе украинских товаров на территорию РФ, вопросы поставок кондитерской и трубной продукции в Россию.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Астане (Казахстан) премьер-министр Украины Николай Азаров предложил премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву перейти к предметному обсуждению торговых вопросов, которые вызывают обеспокоенность у Российской Федерации в связи с предстоящим подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.