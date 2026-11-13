Скончался один из основателей 'Народного Руха', Герой Украины Вячеслав Брюховецкий

Он был одним из инициаторов возрождения Киево-Могилянской академии и ее первым президентом.

В возрасте 79 лет ушел из жизни Вячеслав Брюховецкий – Герой Украины, один из основателей Народного Руха Украины и человек, возродивший Киево-Могилянскую академию. Об этом сообщил в Facebook председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Украина потеряла выдающегося интеллектуала, педагога и общественного деятеля, который посвятил жизнь построению независимого государства", – написал он.

На сайте Национального университета "Киево-Могилянская академия" говорится, что Вячеслав Брюховецкий имел звание Героя Украины, был выдающимся литературоведом, педагогом, журналистом, общественным деятелем, одним из основателей Народного Руха Украины, инициатором возрождения Киево-Могилянской академии, ее первым и почетным президентом. Его сердце перестало биться 12 ноября.

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Отмечается, что в 1991 году, когда Украина только обретала независимость, Брюховецкий взялся за воплощение идеи, которая многим казалась нереальной: возродить Киево-Могилянскую академию и объединить традиции старой Академии с лучшими практиками современных западных высших учебных заведений.

"Но, пожалуй, самым важным достижением Вячеслава Брюховецкого стали люди – поколение могилянцев, которые берут на себя ответственность за свою страну. Сегодня они работают в государственном управлении, науке, образовании, дипломатии, СМИ, бизнесе и общественном секторе, а также защищают Украину на фронте", – отмечают его коллеги.

Напомним, в мае этого года ушел из жизни народный депутат Украины девятого созыва Степан Кубив. В 2014 году Кубив был главой Национального банка Украины. Его подпись стоит на украинских банкнотах номиналом 50, 100, 200 и 500 гривен, выпущенных в 2014 году.

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