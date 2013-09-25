Украина вскоре может получить кредит МВФ на $14,3 миллиарда

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg в Нью-Йорке.

«Мы ведем переговоры с МВФ все четыре последних года и надеемся, что МВФ, наконец, захочет достигнуть соглашения», - сказал он.

«Мы выполнили все требования за исключением одного – повышение цен на газ для населения. Нет у нас возможности поднимать цену. А когда точно соглашение может быть подписано – это вопрос к МВФ. Мы готовы заменить это условие другим и мы готовы это обсуждать», - сказал Янукович.

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Как сообщал УНИАН, в июле этого года заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Вильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд дол. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд дол. Четвертый транш в размере 3,8 млрд дол. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухгодичной программы stand-by почти на 16 млрд дол. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.