В Украине остановили работу еще два производителя масла

Причинами стали ситуация с безопасностью и постоянные аварийные отключения электроснабжения.

Компания "Дельта Вилмар Украина" приостановила работу всех производственных мощностей, в частности маслоэкстракционного завода в Одесской области, сообщает Latifundist.com.

В руководстве компании сообщили, что решение о приостановке производства было принято 12 ноября. Причинами стали ситуация с безопасностью и постоянные аварийные отключения электроснабжения.

"Дельта Вилмар Украина" – компания, занимающаяся производством масел и жиров. Основатель компании – Wilmar International Limited со штаб-квартирой в Сингапуре. В структуру компании входят два завода (по переработке тропических масел и по переработке масличных культур), а также комплекс по перевалке растительных масел в порту "Южный".

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Также временно приостановил закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки" в Днепре. Компания сообщила, что причинами остановки стали перебои в электроснабжении, сложная ситуация с безопасностью и необходимость проведения восстановительных работ после предварительных обстрелов.

"Решение было принято прежде всего для обеспечения безопасности работников и создания надлежащих условий для дальнейшей работы предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении производственной деятельности "Потоки" сообщит дополнительно.

Удары РФ по украинским предприятиям – последние новости

Накануне стало известно, что из-за массированных ударов РФ крупнейший в Украине производитель масла, крупнейший агрохолдинг Украины и один из ведущих мировых производителей и экспортеров агропромышленной продукции – агрохолдинг "Кернел" – остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов.

Россия целенаправленно атакует объекты масложировой отрасли Украины. 5 января оккупанты совершили дроновую атаку на завод американской компании Bunge в Днепре, в результате чего на дороги вылилось 300 тонн растительного масла.

По словам генерального директора ассоциации "Укролияпром" Степана Капшука, такие удары преследуют цель уничтожения бюджетоформирующей и экспортоориентированной индустрии.

В результате РФ впервые за 20 лет обошла Украину и заняла первое место в мире по экспорту растительного масла. Экспорт подсолнечного масла в 2025/26 году из России составил 4,2 млн. тонн, тогда как Украина завершила сезон с показателем 4,036 млн. тонн.

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