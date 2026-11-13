Московской церкви окончательно запретили богослужения в двух храмах Киево-Печерской лавры

Московский патриархат больше не будет проводить богослужения в Успенском соборе и Трапезной церкви Верхней лавры.

Северный апелляционный хозяйственный суд 12 ноября оставил без удовлетворения апелляционную жалобу монастыря "УПЦ МП" (Московского патриархата) по делу об устранении препятствий в пользовании Успенским собором и Трапезной церковью с Трапезной палатой на территории Верхней лавры Киево-Печерской лавры.

Это решение является окончательным и уже вступило в законную силу, сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры Украины Татьяна Бережная в социальной сети Facebook.

В частности, Апелляционный суд подтвердил решение в пользу государства и Национального заповедника Киево-Печерской лавры.

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Представители Московского патриархата требовали через суд восстановить доступ к этим зданиям для проведения богослужений и религиозных обрядов, настаивая на том, что договоры пользования продолжают действовать.

Ранее, 13 июня 2023 года, Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска, после чего монастырь подал апелляцию. Апелляционная инстанция 12 ноября 2026 года также отказала Московскому патриархату и подтвердила решение в пользу Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Как отметила Бережная, Успенский собор и Трапезную церковь с Трапезной палатой монастырь использовал на основании двух договоров о временном безвозмездном пользовании от 17 июня 2016 года. Однако срок их действия истек 31 декабря 2022 года. Национальный заповедник заранее сообщил об истечении срока действия договоров и о том, что не будет продлевать их в дальнейшем.

Удар по Киево-Печерской лавре

Как сообщал УНИАН, ночью 15 июня Россия нанесла серьезный ущерб многим объектам Киево-Печерской лавры. В частности, больше всего пострадал Успенский собор. Попадание российского ударного дрона произошло прямо в Стефановский придел, возник сильный пожар. Вся верхняя часть собора была охвачена пламенем.

Киево-Печерская лавра – больше новостей

Добавим, что с 14 июля в Лавре вновь открыли для паломников и посетителей Дальние пещеры Лавры.

Ближние пещеры Киево-Печерской лавры открылись для верующих и посетителей в контролируемом режиме с 25 февраля 2026 года.

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