'Королевский вкус' останавливает производство из-за перебоев со светом и российских атак

Компания завершает отгрузку готовой продукции и приостанавливает производственные процессы.

Компания "Королевский вкус" останавливает производство и приостанавливает закупку масличных культур из-за проблем с электроснабжением и военных угроз. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "Королевский вкус" сообщает о вынужденной остановке производства, полном прекращении закупок всех видов масличных культур и сокращении персонала из-за критической ситуации с электроснабжением и постоянной угрозы ракетных и дронных ударов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для работников.

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"В настоящее время компания завершает отгрузку готовой продукции и останавливает производственные процессы", – добавили в пресс-службе.

"Королевский вкус" – торговая марка украинского предприятия пищевой промышленности "Виктор и К", основанного в 1992 году. Компания известна как производитель масла, соусов, майонезов и бакалеи.

Удары РФ по украинским предприятиям – последние новости

Из-за массированных ударов РФ крупнейший в Украине производитель масла, крупнейший агрохолдинг Украины и один из ведущих мировых производителей и экспортеров агропромышленной продукции – агрохолдинг "Кернел" – остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов.

Компания "Дельта Вилмар Украина" приостановила работу всех производственных мощностей, в частности маслоэкстракционного завода в Одесской области. Также временно приостановил закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки" в Днепре.

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