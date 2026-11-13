СБУ 'выманила' из Крыма коллаборанта, который готовил местных детей к войне против Украины

Он привлекал детей в возрасте от 5 до 18 лет к принудительным мероприятиям военно-пропагандистского характера.

Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой удалось выманить из временно оккупированного Крыма бывшего директора учреждения внешкольного образования города Евпатории, который "напичкал" местных детей кремлевской пропагандой и готовил их к войне против Украины. Он задержан на подконтрольной Украине территории.

Как сообщил пресс-центр СБУ, предателя задержали в Одесской области благодаря показаниям, данным одной из его бывших коллег, которую россияне насильно удерживали на территории полуострова.

Контрразведчики спецслужбы "вывели" женщину с территории Крыма, после чего она содействовала разоблачению фигуранта и дала соответствующие показания.

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Согласно результатам расследования, до оккупации Евпатории фигурант возглавлял местное внешкольное учреждение, но в 2014 году поддержал вооружённую агрессию РФ, благодаря чему его "переназначили" руководителем уже захваченного учреждения по идеологической обработке подрастающего поколения.

"Установлено, что коллаборационист под видом спортивных секций и культурно-художественных мероприятий вовлекал воспитанников учреждения в возрасте от 5 до 18 лет в принудительные мероприятия военно-пропагандистского характера. Задокументировано, как в стенах оккупационного учреждения действующие военнослужащие вооруженных группировок РФ проводили с детьми занятия по огневой и тактической подготовке", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, во время выступлений на публичных собраниях фигурант навязывал подросткам и их родителям лозунги в поддержку кремлевского режима, героизировал россиян и пытался "привить" ненависть к Украине.

Кроме того, он участвовал в депортации детей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей в РФ через территорию Крыма.

"В настоящее время проверяется версия, что оккупанты могли "отправить" фигуранта в Одесскую область с целью сбора информации о местах дислокации Сил обороны Украины. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит тюремное заключение", – сообщили в спецслужбе.

Задержание предателей Украины

Как сообщал УНИАН, на Волыни задержали коллаборанта, который в первые месяцы полномасштабного вторжения возглавлял оккупационную "полицию РФ" в Новой Каховке в Херсонской области. Вражеским пособником оказался бывший охранник Новокаховской частной охранной компании, который после захвата города пошел на сотрудничество с врагом. Тогда он согласился возглавить местную оккупационную "полицию", чтобы участвовать в преследовании участников движения сопротивления.

После "увольнения с должности" оккупационной администрацией РФ в апреле 2022 года мужчина уехал в оккупированный Крым, а оттуда – через третьи страны в ЕС, где скрывался в течение длительного времени.

В конце 2024 года фигурант вернулся в Украину и поселился в Волынской области, снимая жилье у местного жителя, где его задержали украинские правоохранители.

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