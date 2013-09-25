В Москве дожди побили рекорд столетней давности

"Рекорд, безусловно, побит. В 1885 году был установлен рекорд — 171 миллиметр осадков. У нас, по данным на вчерашний день, выпал 181 миллиметр осадков", — сказала специалист.

Она добавила, что основной пик дождей уже прошел.

Несмотря на тройной рекорд по осадкам в сентябре Москва все же не стала самым дождливым местом в стране — еще более влажной погода была на юго-востоке Московской области, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ, передает РИА Новости.

На прошедшей неделе метеорологи предсказывали, что в ближайшие дни температура поднимется до плюс 16-21 градуса и только к выходным погода должна была испортиться.

Однако с самого начала сентября в столице идут дожди. Столбики термометров не поднимались выше 15 градусов. Позднее заместитель директора Гидрометцентра рассказал, что еще есть надежда. "На ближайшие десять суток "бабьего лета" не видно. Есть и осадки, и температуры не "бабьелетние", я бы сказал, но тем не менее, в октябре мы надеемся, что это произойдет". В последнюю неделю сентября ожидаются ночные заморозки до минус 1 градуса и сильные дожди с мокрым снегом.