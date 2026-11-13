Глобальный сбой Microsoft нарушил работу офисов, школ и госслужб по всему миру

Проблемы возникли с Outlook, Teams и другими инструментами Microsoft 365.

Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft затронул пользователей сразу в 74 странах. Проблемы возникли с Outlook, Teams и ИИ-помощником Copilot. Компания признала, что в настоящий момент добилась лишь незначительных успехов в восстановлении работы сервисов, хотя с момента начала неполадок прошло уже более 12 часов.

Как пишет Al Jazeera, проблемы начались в четверг, 12 ноября, и затронули как частных пользователей, так и компании и государственные учреждения. Многие столкнулись с невозможностью отправлять и получать электронные письма, открывать почтовые ящики и пользоваться отдельными функциями Microsoft 365.

По данным сервиса Downdetector, количество жалоб на работу Outlook в США в пиковый момент превысило 130 тысяч. При этом сообщения о неполадках поступали из десятков стран. Сбой также затронул некоторые инструменты OpenAI и Anthropic, которые используют интеграцию с сервисами Microsoft.

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Что стало причиной сбоя Microsoft

В компании сообщили, что причиной неполадок стали проблемы с частью серверной инфраструктуры. Несколько серверов неожиданно перестали работать и не прошли автоматические проверки состояния. Из-за этого нагрузка на оставшиеся мощности заметно возросла, что привело к дополнительным проблемам с подключением.

Microsoft заявила, что не обнаружила признаков кибератаки. Специалисты компании пытались перераспределить сетевой трафик, перезапустить неисправные серверы и восстановить их работу.

Тем не менее, первые попытки исправить ситуацию не дали результата. Более того, некоторые серверы, которые удалось перезапустить, снова переставали отвечать после возвращения к ним пользовательского трафика.

Сколько пользователей пострадали

Microsoft пока не раскрыла точное количество пострадавших пользователей. Однако масштаб проблемы можно оценить по данным Downdetector: к 11:00 по Киеву сервис получил более 43 тысячи жалоб на работу Outlook из 72 стран. Реальное число пострадавших выше, поскольку статистика учитывает только тех, кто самостоятельно сообщил о проблеме.

По оценкам экспертов, сервисами Microsoft пользуются около 430 млн человек. Одним из наиболее заметных последствий стал сбой в работе иммиграционной службы Новой Зеландии. Ведомство объявило о приостановке обработки всех визовых заявлений на неопределенный срок. Пользователи также временно не могут подавать документы через обновленную онлайн-платформу.

Проблемы затронули и авиационную отрасль. Индийские авиакомпании IndiGo и Akasa Air сообщили о перебоях в работе электронной почты, из-за которых стало сложнее обрабатывать обращения пассажиров. Нарушения в работе государственных систем зафиксировали в Сингапуре и Японии, проблемы с коммуникациями возникли в Верховном суде Филиппин. В Австралии среди пострадавших организаций оказались спецслужбы и федеральная полиция.

Сильнее всего пострадал Outlook. Пользователи не могли открывать почтовые ящики через браузер, компьютерные и мобильные приложения. В некоторых случаях письма все же отправлялись, но с большой задержкой. Частично проблемы затронули и другие сервисы Microsoft, а также сторонние платформы, использующие их интеграции.

Когда Microsoft восстановит работу сервисов

Компания пока не назвала сроков полного устранения неполадок. Microsoft предупреждает, что восстановление будет происходить постепенно: по мере возвращения серверных мощностей приложения пользователей смогут снова подключаться к сервисам.

Пока пользователям остается ждать исправления проблемы. Хот некоторые функции продолжают работать: настольная версия Outlook иногда показывает ранее загруженные письма, а чаты и звонки в Teams в значительной степени сохранили работоспособность.

Нынешний инцидент стал вторым крупным сбоем Microsoft в этом году. В январе 2026 года Microsoft 365 перестал нормально работать в Северной Америке почти на 10 часов. А в августе тысячи пользователей Outlook по всему миру также потеряли доступ к своим почтовым ящикам.

Новый сбой может усилить давление на Microsoft со стороны корпоративных клиентов. Так, в Европе уже обсуждают необходимость снижать зависимость от американских IT-компаний и переходить на свою цифровую инфраструктуру. По мнению экспертов, подобные инциденты могут ускорить поиск альтернатив Microsoft и заставить организации серьезнее относиться к резервным инструментам на случай глобальных сбоев.

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